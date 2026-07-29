Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гадюка укусила женщину во время работы на даче в Подмосковье

Жительница Раменского района Подмосковь пострадала из-за укуса гадюки во время работы на даче.

Жительница Раменского района Подмосковь пострадала из-за укуса гадюки во время работы на даче. Об этом сообщили в областном минздраве.

Змея укусила прямо в правую руку. Она тут же сильно опухла, а вокруг укуса выступили мелкие кровавые пятнышки. Женщину экстренно доставили в больницу.

Пациентке оперативно ввели антидот и провели курс интенсивной терапии, чтобы вывести яд из организма и нормализовать работу жизненно важных систем. Особое внимание уделили восстановлению свертываемости крови. Спустя четыре дня отек спал, гематомы исчезли, и женщину отправили домой.

Ранее американца спасли от укуса змеи 37 дозами противоядия.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.