Гадюка укусила женщину во время работы на даче в Подмосковье

Жительница Раменского района Подмосковь пострадала из-за укуса гадюки во время работы на даче. Об этом сообщили в областном минздраве.
Змея укусила прямо в правую руку. Она тут же сильно опухла, а вокруг укуса выступили мелкие кровавые пятнышки. Женщину экстренно доставили в больницу.
Пациентке оперативно ввели антидот и провели курс интенсивной терапии, чтобы вывести яд из организма и нормализовать работу жизненно важных систем. Особое внимание уделили восстановлению свертываемости крови. Спустя четыре дня отек спал, гематомы исчезли, и женщину отправили домой.
Ранее американца спасли от укуса змеи 37 дозами противоядия.
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