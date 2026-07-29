43-летний известный актер умер при загадочных обстоятельствах

Ван Кай начал карьеру в 2001 году в возрасте 16 лет и с тех пор снялся во множестве популярных фильмов и сериалов. Последнее время он исполнял одну из центральных ролей в телесериале «Сто вкусов жизни», который ежедневно выходит на крупнейшем кабельном канале Тайваня SET Taiwan. Другие подробности пока не сообщаются.