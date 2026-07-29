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43-летний известный актер умер при загадочных обстоятельствах

На Тайване при загадочных обстоятельствах скончался 43-летний актер кино и сериалов Ван Кай, сообщает NetEase.

На Тайване при загадочных обстоятельствах скончался 43-летний актер кино и сериалов Ван Кай, сообщает NetEase.

Соседи забеспокоились о состоянии артиста в воскресенье днем, 26 июля. Они обратили внимание, что в мансарде, где жил актер, с самого утра громко работал телевизор. При этом еда, которую курьер оставил у двери рано утром, к полудню так и осталась нетронутой.

Около часа дня прибывшие пожарные и полицейские вскрыли дверь и обнаружили Ван Кая на полу. Помочь ему было уже невозможно. Следов взлома дверей не зафиксировано, признаков борьбы или травм на теле актера также не нашли. Что именно произошло, сейчас выясняют эксперты.

Ван Кай начал карьеру в 2001 году в возрасте 16 лет и с тех пор снялся во множестве популярных фильмов и сериалов. Последнее время он исполнял одну из центральных ролей в телесериале «Сто вкусов жизни», который ежедневно выходит на крупнейшем кабельном канале Тайваня SET Taiwan. Другие подробности пока не сообщаются.

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Двое на мотоцикле убили известную модель, подловив ее на пути к дому со спортзала.

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