СКР сообщил подробности по уголовному делу Павла Дурова и бота «Дайвинчик»

По версии ФСБ, чат-бот «Дайвинчик/Leo» использовался спецслужбами Украины. Были задержаны 19 юношей в возрасте от 14 до 18 лет, которых привлекли к совершению преступлений с использованием этого бота. Задержания провели ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии.