Ночью из горящей многоэтажки в Воронеже эвакуировали 33 человека

Вечером 28 июля в многоэтажном доме по улице Переверткина 1\2 возник пожар. Спасатели получили вызов в 20.30. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в трехкомнатной квартире загорелась одна из комнат. Огонь уничтожил натяжные потолки по всей площади помещения.