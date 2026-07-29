Адвокат Жеребенков: Дурову может грозить пожизненное лишение свободы

Ранее российского предпринимателя объявили в международный розыск. Основателю мессенджера Telegram в рамках уголовного дела предъявили обвинение по статье о «содействии террористической деятельности». В ФСБ добавили, что последствиями деятельности Telegram в стране стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также материальный ущерб.