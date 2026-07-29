Адвокат Жеребенков: Дурову может грозить пожизненное лишение свободы

Создателю Telegram Павлу Дурову может грозить пожизненное лишение свободы в случае, если его вина будет доказана. Такое мнение высказал адвокат Владимир Жеребенков.
— Статья о содействии террористической деятельности является очень серьезной. По ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — заявил юрист.
По словам Жеребенкова, в ходе расследования Дурову также могут предъявить обвинения по другим статьям Уголовного кодекса России. Он отметил, что окончательный объем обвинений будет зависеть от результатов следствия.
Адвокат добавил, что Дурова могут заочно арестовать в России. По его словам, такая процедура необходима для последующего обращения с запросом об экстрадиции, в том числе по линии Интерпола, передает ТАСС.
Ранее российского предпринимателя объявили в международный розыск. Основателю мессенджера Telegram в рамках уголовного дела предъявили обвинение по статье о «содействии террористической деятельности». В ФСБ добавили, что последствиями деятельности Telegram в стране стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также материальный ущерб.