Под Красноярском вспыхнул частный жилой дом

Утром 29 июля в СНТ «Палати» поселка Дрокино вспыхнул жилой частный дом. Как сообщили в МЧС Красноярского края, площадь пожара составила 153 «квадрата», огонь распространился на баню.
По словам местных жителей, в здании мог взорваться баллон с газом — сначала люди услышали мощный взрыв, а затем увидели пламя. Точную причину пожара предстоит выяснить дознавателю спасательного ведомства.
Информации о пострадавших не поступало.
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