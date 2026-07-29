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Под Красноярском вспыхнул частный жилой дом

Частный дом горит в СНТ «Палати» под Красноярском.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 июля в СНТ «Палати» поселка Дрокино вспыхнул жилой частный дом. Как сообщили в МЧС Красноярского края, площадь пожара составила 153 «квадрата», огонь распространился на баню.

По словам местных жителей, в здании мог взорваться баллон с газом — сначала люди услышали мощный взрыв, а затем увидели пламя. Точную причину пожара предстоит выяснить дознавателю спасательного ведомства.

Информации о пострадавших не поступало.

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