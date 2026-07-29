Возгорание произошло на территории предприятия в Рязани из-за атаки БПЛА

В результате массовой атаки беспилотников на Рязань на территории одного из предприятий произошел пожар. Об этом в среду, 29 июля, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
— Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы, — сказал глава региона.
Малков также написал в Telegram-канале, что в Рязанской области продолжается отражение атак беспилотных летательных аппаратов.
27 июля один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Согласно информации оперативного штаба, в Белгороде украинский дрон ударил по коммерческому объекту.
Ночью и утром во вторник, 28 июля, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на столичный регион. В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.