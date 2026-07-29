В Омской области полыхало 1,5 гектара леса

В ведомстве напомнили, что в регионе прогнозируются 2-й и 3-й классы пожарной опасности по погодным условиям. Это означает, что при обращении с огнем необходимо проявлять особую осторожность. Посещение лесов пока не ограничено, но Главное управление лесного хозяйства призывает жителей строго соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить костры в молодняках и под кронами деревьев, не бросать в лесу мусор и не выезжать на природу на неисправных автомобилях.