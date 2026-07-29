В Омской области полыхало 1,5 гектара леса

Вчера, 28 июля 2026 года, в Кормиловском районе произошёл лесной пожар. Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области, причиной стало неосторожное обращение с огнем местных жителей.
На тушение пожара направили четырех работников САУ «Омский лесхоз». Они задействовали автомобиль и трактор, с помощью которого создали противопожарный барьер, чтобы не допустить распространения огня на большую площадь. В итоге ликвидирован участок площадью 1,5 га.
В ведомстве напомнили, что в регионе прогнозируются 2-й и 3-й классы пожарной опасности по погодным условиям. Это означает, что при обращении с огнем необходимо проявлять особую осторожность. Посещение лесов пока не ограничено, но Главное управление лесного хозяйства призывает жителей строго соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить костры в молодняках и под кронами деревьев, не бросать в лесу мусор и не выезжать на природу на неисправных автомобилях.