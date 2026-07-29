На реке Чусовой перевернулось маломерное судно, один человек пропал

В Пермском крае на реке Чусовой маломерное судно столкнулось с каменистой преградой и опрокинулось. На борту находились три человека, местонахождение одного из них не установлено, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел в акватории реки Чусовой вблизи деревни Архиповские Бараки Чусовского района. По данным прокуратуры, организованы поисково-спасательные мероприятия. О других пассажирах не сообщается.
В ведомстве начали проверку исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота. Прокуроры также взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит следствие. Другие подробности случившегося не уточняются.
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