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На реке Чусовой перевернулось маломерное судно, один человек пропал

В Пермском крае на реке Чусовой маломерное судно столкнулось с каменистой преградой и опрокинулось.

В Пермском крае на реке Чусовой маломерное судно столкнулось с каменистой преградой и опрокинулось. На борту находились три человека, местонахождение одного из них не установлено, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в акватории реки Чусовой вблизи деревни Архиповские Бараки Чусовского района. По данным прокуратуры, организованы поисково-спасательные мероприятия. О других пассажирах не сообщается.

В ведомстве начали проверку исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота. Прокуроры также взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит следствие. Другие подробности случившегося не уточняются.

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Четверо пропавших на Чукотке найдены живыми.