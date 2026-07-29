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В Прикамье с начала лета на воде погибли 29 человек, включая четверых детей

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде.

29 человек, включая четверых детей, погибли на воде с начала купального сезона, рассказали сайту perm.aif.ru в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Всего зафиксировано 39 происшествий на водных объектах региона. Спасти удалось 15 человек, из них пятеро несовершеннолетних.

С 20 июля в регионе произошло 12 происшествий на воде. Жертвами стали 10 человек, включая двух детей. Спасены пятеро — двое из них дети.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: не купаться в необорудованных местах, не заплывать за буйки, не оставлять детей без присмотра. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Чусовском округе без вести пропал человек после опрокидования судна.

Напомним, после двух недель поисков Олесю Косареву нашли погибшей. Девушку унесло потоком воды в селе Кын. Папа девушки рассказал, какой она была. Подробности — в материале.

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