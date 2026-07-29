Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус в Шебекино выросло до 21

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино Белгородской области выросло до 21 человека. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил областной оперативный штаб.
Напомним, накануне губернатор региона Александр Шуваев сообщил, что ВСУ вновь нанесли удар по мирным жителям Белгородской области, используя беспилотник. Целью атаки стал рейсовый автобус в городе Шебекино. В результате происшествия пострадали 19 человек.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о совершении теракта после удара Вооруженных сил Украины по пассажирскому автобусу в Белгородской области.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все причастные к атакам беспилотников Вооружённых сил Украины на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность.