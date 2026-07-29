В Рязани эвакуировали логистический центр Wildberries

В Рязанской области после атаки беспилотников 29 июля шесть человек были госпитализированы. Угрозы их жизни отсутствуют. Кроме того, в результате атаки дронов на территории одного из предприятий возник пожар.
Днем ранее, 28 июля, силами противовоздушной обороны над Рязанской областью были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата.
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