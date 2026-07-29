Четыре человека погибли, 46 пострадали при атаках в Белгородской области за день

При ударах погибли жители Белгородского, Валуйского и Шебекинского округов. Пострадавшие есть в тех же округах, а также в Белгороде. Медики оказывают раненым необходимую помощь. Семеро раненых находятся в тяжелом состоянии. При необходимости их переведут в федеральные клиники, пообещал господин Шуваев.