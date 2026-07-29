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Четыре человека погибли, 46 пострадали при атаках в Белгородской области за день

За прошедшие сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека. Еще 46 жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

За прошедшие сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека. Еще 46 жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

При ударах погибли жители Белгородского, Валуйского и Шебекинского округов. Пострадавшие есть в тех же округах, а также в Белгороде. Медики оказывают раненым необходимую помощь. Семеро раненых находятся в тяжелом состоянии. При необходимости их переведут в федеральные клиники, пообещал господин Шуваев.

Всего, по информации врио губернатора, за прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 91 раз. ВСУ нанесли четыре удара при помощи авиации, РСЗО и артиллерии, а также один раз сбросили взрывчатку с БПЛА. Силы ПВО сбили над регионом 128 беспилотников.

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