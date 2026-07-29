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В Красноярском крае подросток решил на спор переплыть часть озера и утонул

На севере Красноярского края утонул 16-летний подросток.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске на озере Тундра погиб 16-летний парень. По версии МВД Красноярского края, юноша отдыхал на берегу и в какой-то момент решил переплыть часть водоема наперегонки вместе с подругой.

Во время заплыва молодой человек утонул. На месте трагедии работают полицейские, сотрудники МЧС и спасатели. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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