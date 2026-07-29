В Красноярском крае подросток решил на спор переплыть часть озера и утонул

В Норильске на озере Тундра погиб 16-летний парень. По версии МВД Красноярского края, юноша отдыхал на берегу и в какой-то момент решил переплыть часть водоема наперегонки вместе с подругой.
Во время заплыва молодой человек утонул. На месте трагедии работают полицейские, сотрудники МЧС и спасатели. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Тем временем кемеровчанину, как пишет сайт VSE42.Ru, грозит 10-я судимость после неудачного визита на вокзал.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше