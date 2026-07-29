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16-летний подросток утонул на озере Тундра в Норильске

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

В Норильске на озере Тундра трагически погиб 16-летний юноша. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала на берегу. Подросток вместе с подругой решил переплыть часть озера наперегонки. Во время заплыва парень утонул.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и спасатели. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы сообщали, что уже неделю в Красноярском крае ищут 78-летнего пенсионера, ушедшего в лес.

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