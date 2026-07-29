16-летний подросток утонул на озере Тундра в Норильске

В Норильске на озере Тундра трагически погиб 16-летний юноша. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По предварительным данным, компания молодых людей отдыхала на берегу. Подросток вместе с подругой решил переплыть часть озера наперегонки. Во время заплыва парень утонул.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и спасатели. Обстоятельства случившегося уточняются.
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