Стало известно, какой срок грозит Павлу Дурову в России

Адвокат отметил, что статья о содействии террористической деятельности является очень серьезной, по ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока. Он также не исключил, что в ходе расследования Дурову могут предъявить обвинения по другим статьям Уголовного кодекса.