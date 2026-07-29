Отключите свет! Угроза атаки БПЛА в Пермском крае 29 июля 2026: новости

В Пермском крае вновь объявили режим «Беспилотная опасность». В регионе также действует план «Ковёр», а аэропорт Большое Савино временно ограничил работу. В Перми включили сирены, а по громкоговорителям начали передавать предупреждения для жителей города. Последние новости об угрозе атаки БПЛА в Пермском крае, — в материале сайта perm.aif.ru.
«Сирены резко заорали».
В 9:36 на территории Пермского края объявили режим «Беспилотная опасность». Соответствующее уведомление жители получили через официальное приложение МЧС. Примерно через час в разных районах Перми зазвучали сирены. Очевидцы сообщают, что они работают волнами. По громкоговорителям горожан призвали отключить свет, газ и воду, а также отойти от окон.
«Вообще не ожидал. Сирены резко заорали, в первые секунды даже не понял, что происходит. Очень надеюсь, что всё быстро закончится и без последствий», «Если честно, уже привык к сиренам. Но всё равно каждый раз внутри появляется тревога. Сразу полез смотреть новости и писать близким», — написали читатели perm.aif.ru в редакцию.
Задержка рейсов.
Одновременно с объявлением беспилотной опасности в регионе был введён план «Ковёр» в радиусе 100 километров. По данным Росавиации, в 10:14 в аэропорту Перми временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. В ведомстве пояснили, что эти меры введены для обеспечения безопасности полётов.
Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, сейчас задерживаются рейсы авиакомпании «Россия» из Перми в Москву (на час) и Санкт-Петербург (на два часа). Обратные рейсы также перенесли.
Кроме того, с опозданием прибудет и самолёт авиакомпании «Победа» из Антальи — его прилёт в краевую столицу ожидается на 15 минут позже расписания.
Другие регионы.
В соседних с Пермским краем регионах также ввели особые режимы безопасности из-за угрозы применения беспилотных летательных аппаратов.
В частности, в Кирове временно приостановил работу аэропорт Победилово — воздушная гавань прекратила приём и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.
В Удмуртской Республике объявлены режим «Беспилотная опасность», сигнал «Опасное небо» и план «Ковёр». На фоне действующих ограничений временно закрыт аэропорт Ижевска.
В Татарстане также действует режим «Беспилотная опасность». Ранее в регионе объявили угрозу атаки беспилотников, однако позже отменили. Сейчас из-за сохраняющихся мер безопасности в аэропортах Нижнекамска и Бугульмы действуют временные ограничения на приём и выпуск самолётов.