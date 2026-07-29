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Житель Воронежской области на мопеде врезался в остановку и погиб

Смертельное ДТП с водителем мопеда произошло на трассе в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

46-летний житель Воронежской области разбился в ДТП накануне вечером. Как рассказали в ГУ МВД по региону, мужчина ехал по автодороге с. Нижнедевицк — с. Скупая Потудань, на мопеде «Вириго». Около 18.30 он не справился с управлением двухколесного транспорта и съехал с дороги, после чего врезался в остановку общественного транспорта. От полученных травм местный житель скончался на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 81 ДТП, из них 40 — в Воронеже. В 10 авариях пострадали 10 человек, 1 человек погиб.

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