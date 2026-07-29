Житель Воронежской области на мопеде врезался в остановку и погиб

46-летний житель Воронежской области разбился в ДТП накануне вечером. Как рассказали в ГУ МВД по региону, мужчина ехал по автодороге с. Нижнедевицк — с. Скупая Потудань, на мопеде «Вириго». Около 18.30 он не справился с управлением двухколесного транспорта и съехал с дороги, после чего врезался в остановку общественного транспорта. От полученных травм местный житель скончался на месте ДТП.
По факту аварии проводится проверка.
За минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 81 ДТП, из них 40 — в Воронеже. В 10 авариях пострадали 10 человек, 1 человек погиб.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше