Житель Воронежской области на мопеде врезался в остановку и погиб

46-летний житель Воронежской области разбился в ДТП накануне вечером. Как рассказали в ГУ МВД по региону, мужчина ехал по автодороге с. Нижнедевицк — с. Скупая Потудань, на мопеде «Вириго». Около 18.30 он не справился с управлением двухколесного транспорта и съехал с дороги, после чего врезался в остановку общественного транспорта. От полученных травм местный житель скончался на месте ДТП.