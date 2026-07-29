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В Белгородской области за сутки погибли четыре человека, 46 пострадали

Масштабные последствия атак зафиксировали в Белгородской области: четыре мирных жителя погибли, ещё 46 человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Серия ударов пришлась на несколько территорий региона, среди которых оказались Белгород, Белгородский, Валуйский и Шебекинский округа. В результате произошедшего не удалось избежать жертв — погибли четыре мирных жителя. Медицинская помощь потребовалась 46 пострадавшим. Среди них оказались жители областного центра и трёх муниципальных образований.

Ранее в Рязани сообщили о последствиях атаки беспилотников, обломки которых упали на территории города. После завершения работы системы ПВО на промышленных объектах возникло возгорание. Медицинская помощь потребовалась шести людям — их доставили в лечебные учреждения.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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