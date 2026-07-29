В Белгородской области за сутки погибли четыре человека, 46 пострадали

Серия ударов пришлась на несколько территорий региона, среди которых оказались Белгород, Белгородский, Валуйский и Шебекинский округа. В результате произошедшего не удалось избежать жертв — погибли четыре мирных жителя. Медицинская помощь потребовалась 46 пострадавшим. Среди них оказались жители областного центра и трёх муниципальных образований.