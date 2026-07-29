Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера

По информации полиции, героиня сама рассказала о том, что совершила преступление, но совершенно ничего не помнит о событиях прошедшей ночи. Как оказалось, после обильного застолья в жилом массиве города женщина отправилась на прогулку. Наткнулась на незапертую машину, несколько часов проспала в ней, а после пробуждения запустила двигатель и вернулась на чужом автомобиле домой.