Пьяная жительница Севастополя угнала авто у фельдшера

«Балаклавским оперативникам уголовного розыска пришлось буквально по минутам восстанавливать утраченные воспоминания 44-летней женщины. Причиной ее временной амнезии и последовавшей за ней противоправной деятельности стала самая обыкновенная водка», — рассказали в МВД.
По информации полиции, героиня сама рассказала о том, что совершила преступление, но совершенно ничего не помнит о событиях прошедшей ночи. Как оказалось, после обильного застолья в жилом массиве города женщина отправилась на прогулку. Наткнулась на незапертую машину, несколько часов проспала в ней, а после пробуждения запустила двигатель и вернулась на чужом автомобиле домой.
Как выяснилось, иномарка принадлежит 42-летней женщине, которая работает фельдшером. Она не обнаружила свое припаркованное авто и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали Nissan Almera заявительницы и установили причастную к угону местную жительницу.
«В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, ей грозит до пяти лет лишения свободы», — уточнили в МВД.
Ранее в Севастополе правоохранители задержали 35-летнего жителя Свердловской области, который на сутки угнал чужую машину, чтобы съездить на пикник и шашлыки.