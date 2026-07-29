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Павлу Дурову грозит пожизненное заключение

Юрист Зернов: Дурову грозит пожизненный срок по делу о содействии терроризму.

Источник: Комсомольская правда

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Об этом РИА Новости сообщил юрист Олег Зернов.

Эксперт пояснил, что наказание по статье о «склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в совершение преступлений террористической направленности» (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ — ред.) предусматривается наказание как в виде лишения свободы на срок до 15 лет, так и пожизненное заключение.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров был объявлен в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов за несоблюдение законодательства РФ. Ему предъявлено обвинение по статье о «Содействии террористической деятельности» (205.1 УК РФ).

Ранее Роскомнадзор неоднократно предупреждал Telegram о нарушениях законодательства, в том числе после отказа заблокировать чат-бот «Дайвинчик/Leo»* в 2025 году. По данным российских правоохранительных органов, администрация мессенджера не приняла мер для пресечения его использования украинскими спецслужбами в целях вербовки российских подростков и подготовки террористических актов.

*Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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