В Самарской область ещё один человек утонул

По словам очевидцев, он прыгнул с берега в воду и больше его не видели. 28 июля на место происшествие был отправлен водолазный отряд специального назначения. Очевидцы указали место, где видели пропавшего мужчину, и спасатели приступили к обследованию донной акватории. Следует отметить, что береговая зона не соответствовала месту для отдыха и купания. Обилие затопленных деревьев на дне и ямы представляли опасность для купающихся. При обследовании дна водоема водолаз обнаружил утонувшего на глубине 3 метра удалении от берега в 10 метров. В поисковых работах задействовано 3 спасателя, пишет ПСС по Самарской области.