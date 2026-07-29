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Самолет со 160 пассажирами экстренно сел в Новосибирске из-за пожара в двигателе

В Новосибирске экстренно сел самолет, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Краснодар.

В Новосибирске экстренно сел самолет, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Краснодар. В полете у воздушного судна загорелся двигатель, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Возгорание удалось ликвидировать силами экипажа, посадка самолета произведена в штатном режиме. На борту лайнера находились 6 членов экипажа и 160 пассажиров, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работают следователи Новосибирского следственного отдела на транспорте. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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