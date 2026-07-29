Самолет со 160 пассажирами экстренно сел в Новосибирске из-за пожара в двигателе

На месте происшествия работают следователи Новосибирского следственного отдела на транспорте. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.