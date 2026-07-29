Два контейнеровоза столкнулись в смертельном ДТП на федеральной трассе в Приморье

При столкновении тягач, ехавший в сторону Владивостока, опрокинулся, в ликвидации последствий ДТП задействовали группу МЧС. Обстоятельства аварии выясняются. Как пишут в социальных сетях очевидцы, столкновение было лобовым. У контейнеровоза, который удержался на проезжей части, оказалась сильно деформирована кабина, её фактически разорвало, также частично был повреждён перевозимый тягачом контейнер. Погиб 48-летний водитель одного из грузовиков. Второй шофёр, 60-летний мужчина, и его 45-летний напарник госпитализированы. Стаж погибшего шофёра составляет 31 год, выжившего дальнобойщика — 42 года. Решение в связи с автокатастрофой будет вынесено по итогам проверки. Накануне другое смертельное ДТП с участием грузовика произошло на улице Центральной в Артёме. Самосвал въехал в малотоннажный грузовик УАЗ, водитель и пассажирку которого госпитализировали, женщина от полученных травм скончалась в больнице. Днём ранее водитель неустановленного самосвала спровоцировал ДТП на дороге Раздольное — Хасан, так как не накрыл и не закрепил груз, и при движении самосвала булыжник выпал из кузова, прилетев в лобовое стекло встречной легковушки.