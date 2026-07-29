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Мужчине, который избил ученого РАН Никиту Зезина, предъявили обвинение

Мужчине, который избил ученого РАН Никиту Зезина, предъявили обвинение. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Мужчине, который избил ученого РАН Никиту Зезина, предъявили обвинение. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Следствие считает, что 13 июля 2026 года обвиняемый, находясь возле одного из домов на улице Главной в Екатеринбурге, во время конфликта применил физическую силу к двум мужчинам 58 и 67 лет. По версии следствия, незадолго до этого они пресекли правонарушение, совершенное несовершеннолетними.

После произошедшего одного из пострадавших госпитализировали. В больнице он скончался от сердечного заболевания.

— Фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в заявлении ведомства в VK.

Никита Зезин объяснял, что увидел маленьких детей, которые застряли на квадроциклах в поле, без сопровождения взрослых и решил отвезти их в город, после чего передать родителям. Об этом он лично сообщил по телефону отцу одного из мальчиков и договорился о встрече с ним. Но приехавшие на место мужчины избили исследователя и его заместителя без объяснения причин. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.