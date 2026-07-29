Очередной удар по мирному Крыму: Двое погибших, пятеро в больницах

Согласно заявлению главы региона Сергея Аксёнова, скончались двое граждан. Ещё пять человек получили различные ранения и травмы, им оказывается медицинская помощь.
Руководство республики выразило соболезнования семьям погибших. Местные власти пообещали предоставить всю необходимую поддержку пострадавшим и их близким, подчеркнув, что никто не останется один на один с бедой.
Ранее в Рязанской области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания на промышленных объектах. При падении фрагментов БПЛА пострадали шесть человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет. Кроме того, в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Развёрнут пункт временного размещения.
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