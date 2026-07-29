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СКР сообщил подробности по делу Павла Дурова и бота «Дайвинчик»

Следственный комитет России (СКР) инициировал уголовное преследование в связи с использованием чат-бота «Дайвинчик/Leo» в Telegram для вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую деятельность. Основатель мессенджера Павел Дуров объявлен ФСБ в международный розыск, ему инкриминируется содействие террористической деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ФСБ, чат-бот «Дайвинчик/Leo» применялся украинскими спецслужбами. В результате оперативных мероприятий, проведенных ФСБ и МВД, задержаны 19 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которых склонили к совершению преступлений через указанный бот. Задержания осуществлены на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии.

В Санкт-Петербурге, по данным СКР, в единое производство соединены 15 уголовных дел, возбужденных в период с мая 2025 по май 2026 года. Данные дела связаны с поджогами автомобилей, административных зданий и топливораздаточных колонок. Следствие полагает, что эти преступления были совершены несовершеннолетними пользователями бота.

Согласно заявлению СКР, сотрудники украинских спецслужб вступают в контакт с молодыми людьми под видом девушек. В ходе общения они направляют фишинговые ссылки для получения доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги» либо запрашивают геолокацию мест проживания, общественных пространств, торговых центров, учебных заведений и иных объектов. После этого с подростками связываются лица, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, которые «с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняют к совершению преступлений».

СКР возбудил уголовные дела по статьям 205 УК РФ (террористический акт), 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), 281 УК РФ (диверсия), 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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