СКР сообщил подробности по делу Павла Дурова и бота «Дайвинчик»

Как сообщает ФСБ, чат-бот «Дайвинчик/Leo» применялся украинскими спецслужбами. В результате оперативных мероприятий, проведенных ФСБ и МВД, задержаны 19 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которых склонили к совершению преступлений через указанный бот. Задержания осуществлены на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии.
В Санкт-Петербурге, по данным СКР, в единое производство соединены 15 уголовных дел, возбужденных в период с мая 2025 по май 2026 года. Данные дела связаны с поджогами автомобилей, административных зданий и топливораздаточных колонок. Следствие полагает, что эти преступления были совершены несовершеннолетними пользователями бота.
Согласно заявлению СКР, сотрудники украинских спецслужб вступают в контакт с молодыми людьми под видом девушек. В ходе общения они направляют фишинговые ссылки для получения доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги» либо запрашивают геолокацию мест проживания, общественных пространств, торговых центров, учебных заведений и иных объектов. После этого с подростками связываются лица, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, которые «с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняют к совершению преступлений».
СКР возбудил уголовные дела по статьям 205 УК РФ (террористический акт), 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), 281 УК РФ (диверсия), 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).