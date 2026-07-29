В Таганроге эвакуируют людей вблизи авиазавода имени Бериева

Ранее сегодня мэр сообщила, что в городе при ночной атаке были повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь позднее уточнил, что также в городе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Там погибла женщина, пострадали два человека.