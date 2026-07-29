Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге эвакуируют людей вблизи авиазавода имени Бериева

В Таганроге проводят эвакуацию в районе Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

В Таганроге проводят эвакуацию в районе Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По словам чиновницы, зона эвакуации установлена «в радиусе от завода» и до улицы Спортивная. Мероприятия проводятся, чтобы обеспечить условия для работы саперов.

«Прошу водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб», — добавила мэр.

Ранее сегодня мэр сообщила, что в городе при ночной атаке были повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь позднее уточнил, что также в городе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Там погибла женщина, пострадали два человека.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше