СК Прикамья начал проверки гибели подростков на водоёмах в двух округах

Следователи проводят проверки по фактам гибели двух подростков на воде в двух округах региона, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
27 июля 15-летний подросток купался с друзьями в реке Коса в Косинском округе — он пропал из виду, тело нашли на следующий день недалеко от места происшествия.28 июля в Березниковском округе, на территории «Усольских карьеров», утонула 13-летняя девочка. По предварительным данным, она купалась с подругами и не умела плавать. Место для купания не было разрешённым.
Следователи осмотрели места происшествий и назначили судебно-медицинские экспертизы. СК России напоминает: не оставляйте детей без присмотра у воды, даже на короткое время. Купаться можно только в официально разрешённых местах, а детей нужно постоянно держать в поле зрения.
Если вам известны случаи нахождения ребёнка в опасности или его гибели — сообщите по телефону СК 8 (342) 249−54−55 или на горячую линию «Ребёнок в опасности»: 8 (342) 268−00−06, короткий номер 123.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что с начала купального сезона на воде погибло 29 человек.
Напомним, спасатели ищут человека, который пропал после столкновеня судна с каменистой преградой.