СК Прикамья начал проверки гибели подростков на водоёмах в двух округах

27 июля 15-летний подросток купался с друзьями в реке Коса в Косинском округе — он пропал из виду, тело нашли на следующий день недалеко от места происшествия.28 июля в Березниковском округе, на территории «Усольских карьеров», утонула 13-летняя девочка. По предварительным данным, она купалась с подругами и не умела плавать. Место для купания не было разрешённым.