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На севере Красноярского края локализовали основную часть лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 94,5 тысячи га.

Источник: Комсомольская правда

Днем 29 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 108 пожаров на площади 94,5 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Енисейском, Туруханском, Таймырском и Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет, тайга горит в удаленной местности.

В Лесопожарном центре добавили, что на севере региона локализовали основную часть возгораний. Специалисты остановили распространение палмени на площади 52,5 тысячи га — это 19 очагов. На кромках работают свыше 1200 человек.

Для оценки ситуации в регионе используют данные авиапатрулирования и космосъемки. В лесу работают беспилотники.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.

Тем временем жительница Кузбасса, как пишет сайт VSE42.Ru, потратила 100 тысяч на лечение интернет-кавалера от несуществующей болезни.