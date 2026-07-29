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В районе завода Бериева в Таганроге объявлена эвакуация

Утром 29 июля Таганрог подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Основной удар пришёлся на территорию вблизи авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.

Источник: Life.ru

На месте инцидента работают экстренные службы. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, территория была оцеплена. Для безопасной работы специалистов-сапёров, занимающихся ликвидацией последствий атаки и проверкой территории на наличие неразорвавшихся боеприпасов, было принято решение об эвакуации населения.

Мера безопасности распространяется на граждан, проживающих в радиусе от завода имени Г. М. Бериева до улицы Спортивной. Местных жителей просят следовать указаниям представителей оперативных служб и не препятствовать проведению необходимых мероприятий.

А в Рязанской области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания на промышленных объектах. При падении фрагментов БПЛА пострадали шесть человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет. Кроме того, в ночь на 29 июля при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Развёрнут пункт временного размещения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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