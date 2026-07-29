При атаке ВСУ на Крым погибли два человека

При ночной атаке ВСУ на Крым погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он заверил, что власти окажут помощь пострадавшим. Другие подробности не приводятся.
Минобороны России сообщало, что ночью над Крымом сбили БПЛА, но их число не уточнялось. В общей сложности силы ПВО за ночь уничтожили 295 беспилотников над 12 российскими регионами.
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