Почти тонну контрафактного камчатского краба изъяли в Долгопрудном

Правоохранители изъяли более 900 килограммов камчатского краба без маркировки в Подмосковье. Деликатес перерабатывали в Долгопрудном и затем поставляли в столичные кафе и рестораны. Стоимость товара превысила 21 миллион рублей. Об этом в среду, 29 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Предварительно установлено, что на территории цеха в городе Долгопрудном Московской области производилась переработка камчатского краба. Продукция не имела предусмотренной законодательством маркировки. В дальнейшем нелегальный товар сбывался в ресторанах и кафе города Москвы, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Силовики провели обыски и изъяли камчатского краба, который в дальнейшем передали Московско-Окскому территориальному управлению Росрыболовства. Следователи возбудили уголовное дело в отношении организатора незаконной схемы. Мужчине предъявили обвинение, его отпустили под подписку о невыезде.
В декабре прошлого года суд заочно отправил за решетку на 24 года рыбопромышленника с Дальнего Востока Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Мужчину признали виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также организации преступного сообщества. Бизнесмену назначили штраф в размере пяти миллионов рублей. Чем известен рыбопромышленник и каким образом он накопил долги на сотни миллиардов рублей, выясняла «Вечерняя Москва».