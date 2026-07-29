Почти тонну контрафактного камчатского краба изъяли в Долгопрудном

В декабре прошлого года суд заочно отправил за решетку на 24 года рыбопромышленника с Дальнего Востока Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Мужчину признали виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также организации преступного сообщества. Бизнесмену назначили штраф в размере пяти миллионов рублей. Чем известен рыбопромышленник и каким образом он накопил долги на сотни миллиардов рублей, выясняла «Вечерняя Москва».