Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти тонну контрафактного камчатского краба изъяли в Долгопрудном

Правоохранители изъяли более 900 килограммов камчатского краба без маркировки в Подмосковье. Деликатес перерабатывали в Долгопрудном и затем поставляли в столичные кафе и рестораны. Стоимость товара превысила 21 миллион рублей. Об этом в среду, 29 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители изъяли более 900 килограммов камчатского краба без маркировки в Подмосковье. Деликатес перерабатывали в Долгопрудном и затем поставляли в столичные кафе и рестораны. Стоимость товара превысила 21 миллион рублей. Об этом в среду, 29 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Предварительно установлено, что на территории цеха в городе Долгопрудном Московской области производилась переработка камчатского краба. Продукция не имела предусмотренной законодательством маркировки. В дальнейшем нелегальный товар сбывался в ресторанах и кафе города Москвы, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Силовики провели обыски и изъяли камчатского краба, который в дальнейшем передали Московско-Окскому территориальному управлению Росрыболовства. Следователи возбудили уголовное дело в отношении организатора незаконной схемы. Мужчине предъявили обвинение, его отпустили под подписку о невыезде.

В декабре прошлого года суд заочно отправил за решетку на 24 года рыбопромышленника с Дальнего Востока Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Мужчину признали виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также организации преступного сообщества. Бизнесмену назначили штраф в размере пяти миллионов рублей. Чем известен рыбопромышленник и каким образом он накопил долги на сотни миллиардов рублей, выясняла «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше