СКР возбудил дело после покушения на бизнесмена в Туле

По версии следователей, сегодня в подъезде многоквартирного жилого дома на ул. Михеева несколько раз выстрелили в тульского бизнесмена. Потерпевшего доставили в больницу. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).