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СКР возбудил дело после покушения на бизнесмена в Туле

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство предпринимателя в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Тульской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство предпринимателя в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Тульской области.

По версии следователей, сегодня в подъезде многоквартирного жилого дома на ул. Михеева несколько раз выстрелили в тульского бизнесмена. Потерпевшего доставили в больницу. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

На месте происшествия работает следственная группа. Ведомство устанавливает причастных к покушению лиц, а также обстоятельства произошедшего.