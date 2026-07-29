Аксенов: два человека погибли при ночной атаке на Крым

В результате ночной атаки на территорию Республики Крым погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс».
«В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Аксенов.
Глава Крыма заверил, что органы власти республики окажут всю необходимую помощь и финансовую поддержку семьям погибших и раненым, подчеркнув, что никто не останется без внимания.