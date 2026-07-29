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Аксенов: два человека погибли при ночной атаке на Крым

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате ночной атаки на Крым. Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что региональные власти окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате ночной атаки на территорию Республики Крым погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс».

«В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Аксенов.

Глава Крыма заверил, что органы власти республики окажут всю необходимую помощь и финансовую поддержку семьям погибших и раненым, подчеркнув, что никто не останется без внимания.

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