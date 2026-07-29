Роковой Эльбрус: 11 человек погибли на горе с начала года, среди жертв — кошка

Через пять дней погиб 48-летний турист из Малайзии, который находился в составе группы из четырёх человек и запросил помощь во время спуска. 19 июля трагедия произошла с отцом и его 11-летним сыном: оба сорвались с высоты 4000 метров. Ребёнок погиб, а мужчину удалось спасти.