СК: Инициирован вопрос о блокировке чат-бота знакомств «Дайвинчик» в Telegram

Следователи инициировали вопрос о блокировке Telegram-бота знакомств «Дайвинчик». Об этом в среду, 29 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По данным СК, украинские спецслужбы использовали его для вербовки подростков в террористическую деятельность.
Одной из наиболее распространенных схем являются знакомства с юношами от имени девушек, после чего им направляют фишинговые ссылки для получения доступа к личным кабинетам на портале госуслуг. Кроме того, у собеседников запрашивают геолокацию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов.
В дальнейшем с молодыми людьми связываются лица, которые, по данным следствия, представляются сотрудниками правоохранительных или иных государственных органов России, однако являются представителями украинских спецслужб.
— После этого с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняют к совершению преступлений террористического и диверсионного характера, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, — заявила Петренко.
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск 29 июля. В рамках уголовного дела ему предъявили обвинение по статье о «содействии террористической деятельности». В ФСБ добавили, что последствиями деятельности Telegram в стране стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также материальный ущерб.