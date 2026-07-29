СК: Инициирован вопрос о блокировке чат-бота знакомств «Дайвинчик» в Telegram

Одной из наиболее распространенных схем являются знакомства с юношами от имени девушек, после чего им направляют фишинговые ссылки для получения доступа к личным кабинетам на портале госуслуг. Кроме того, у собеседников запрашивают геолокацию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов.