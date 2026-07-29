Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области достигло 21

При атаке ВСУ на рейсовый автобус в Шебекине накануне пострадал 21 человек. Это следует из сводки, опубликованной оперштабом Белгородской области.
По данным оперштаба, 15 человек госпитализированы. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сам автобус получил повреждения.
Беспилотник атаковал рейсовый автобус утром 28 июля. ЧП случилось на 26-м км автодороги Шебекино — Белгород. Изначально сообщалось о 19 пострадавших. СКР возбудил дело о теракте.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше