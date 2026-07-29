Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Рязанской областью ночью уничтожили 45 беспилотников ВСУ, есть пострадавшие

Массовую атаку беспилотников отразили силы противовоздушной обороны над Рязанской областью. За ночь были уничтожены 45 дронов, однако после падения обломков пострадали люди и получили повреждения несколько объектов. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Последствия атаки также затронули жилой сектор: повреждения получил частный дом, а в Рязани пострадало нежилое здание. Медицинская помощь понадобилась шести жителям. Всех пострадавших доставили в больницы, при этом угрозы их жизни нет. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, которые занимаются устранением последствий случившегося.

Ранее стало известно о возгораниях на промышленных объектах после падения обломков беспилотников. На местах происшествий работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше