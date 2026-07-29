Над Рязанской областью ночью уничтожили 45 беспилотников ВСУ, есть пострадавшие

Последствия атаки также затронули жилой сектор: повреждения получил частный дом, а в Рязани пострадало нежилое здание. Медицинская помощь понадобилась шести жителям. Всех пострадавших доставили в больницы, при этом угрозы их жизни нет. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, которые занимаются устранением последствий случившегося.