Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека

Два жителя Крыма стали жертвами ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Два жителя Крыма стали жертвами ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека, еще пятеро получили ранения», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он пообещал, что республика окажет всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области число пострадавших при атаке ВСУ на автобус выросло до 21. Напомним, что 28 июля ВСУ атаковали гражданский автомобиль с помощью ударного беспилотника. По имеющимся данным, транспортное средство в момент удара перевозило пассажиров и двигалось по установленному маршруту.

Читайте также: Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше