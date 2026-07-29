В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека

Два жителя Крыма стали жертвами ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека, еще пятеро получили ранения», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил соболезнования близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он пообещал, что республика окажет всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области число пострадавших при атаке ВСУ на автобус выросло до 21. Напомним, что 28 июля ВСУ атаковали гражданский автомобиль с помощью ударного беспилотника. По имеющимся данным, транспортное средство в момент удара перевозило пассажиров и двигалось по установленному маршруту.
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