Силовики изъяли девять килограммов марихуаны у жителя Чехова

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Чехова, который выращивал дома коноплю. У него изъяли девять килограммов марихуаны. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, изъятые растения в пакетах являются коноплей, а содержимое контейнеров — наркотическим средством марихуаной. Общая масса изъятого наркотика составила девять килограммов, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мужчина начал выращивать коноплю в 2025 году. Для этого он изучил специальную литературу и затем оборудовал нарколабораторию в частном доме в деревне Дулово. Для выращивания каннабиса злоумышленник также использовал гараж. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО.
Ранее силовики задержали в Истре бывшего зэка, который за полгода успел вырастить 71 куст конопли. У мужчины также нашли более 1,5 килограмма марихуаны. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и заключили под стражу.