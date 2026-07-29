Силовики изъяли девять килограммов марихуаны у жителя Чехова

Мужчина начал выращивать коноплю в 2025 году. Для этого он изучил специальную литературу и затем оборудовал нарколабораторию в частном доме в деревне Дулово. Для выращивания каннабиса злоумышленник также использовал гараж. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО.