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Подросток утонул в озере в Лениногорске, пытаясь достать мяч из воды

Трагедия произошла вчера днем на озере в Лениногорске, в районе улицы Менделеева. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, утонул 15-летний подросток. Его тело извлекли с пятиметровой глубины. В МЧС отмечают, что данное место не оборудовано для купания.

Источник: ИА Татар-информ

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле городской прокуратуры, сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным следкома, подросток играл с мячом на берегу озера. В какой-то момент мяч упал в воду, и ребенок поплыл за ним. В итоге мальчик утонул.

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