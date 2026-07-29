Подросток утонул в озере в Лениногорске, пытаясь достать мяч из воды

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле городской прокуратуры, сообщает Прокуратура Татарстана.
По данным следкома, подросток играл с мячом на берегу озера. В какой-то момент мяч упал в воду, и ребенок поплыл за ним. В итоге мальчик утонул.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше