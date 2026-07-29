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Серийную карманницу задержали за кражи у жителей Нижнего Новгорода

Ранее судимая женщина забирала деньги у пенсионерок в магазинах и резала пакеты с наличными у пассажиров маршруток.

В Нижнем Новгороде оперативники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали 34-летнюю жительницу Борского района, подозреваемую в серии карманных краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Установлено, что зимой 2025 и 2026 годов злоумышленница похитила из сумок и пакетов горожан 64 тысячи рублей. В магазинах Сормовского и Нижегородского районов она забирала деньги у пенсионерок из оставленных в тележках сумок, а в Канавинском районе незаметно разрезала пакет мужчины в маршрутке.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемая, ранее уже судимая за аналогичные преступления, дала признательные показания и частично возместила ущерб, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что серийного поджигателя задержали полицейские в Нижегородской области.