Серийную карманницу задержали за кражи у жителей Нижнего Новгорода

Установлено, что зимой 2025 и 2026 годов злоумышленница похитила из сумок и пакетов горожан 64 тысячи рублей. В магазинах Сормовского и Нижегородского районов она забирала деньги у пенсионерок из оставленных в тележках сумок, а в Канавинском районе незаметно разрезала пакет мужчины в маршрутке.