Суд оставил в силе приговор экс-редактору URA.RU Аллаярову

«Приговор считаю неадекватным и несоразмерным содеянному. Вину я признал, сумму взятки государству передал еще до вынесения приговора. Карпов практически выпросил эту взятку и получил условное. Приговор несправедлив еще и потому, что не было никакой общественной опасности, а если она была, можно было бы объяснить, в чем же она заключалась. Потерпевших в деле тоже нет», — высказался журналист.