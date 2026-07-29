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Суд оставил в силе приговор экс-редактору URA.RU Аллаярову

Суд оставил в силе пятилетний срок экс-редактору URA.RU Аллаярову.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Свердловский областной суд, рассмотрев жалобы экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова, его адвоката и прокуратуры региона на приговор по делу о даче взяток, оставил в силе пятилетний срок в колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Приговор Аллаярову Денису Александровичу оставить без изменения», — сказала судья, но затем добавила, что в решение нижестоящей инстанции внесена корректировка: дополнительно с журналиста в доход государства взысканы 120 тысяч рублей — сумма взятки.

Аллаяров был на заседании по видеосвязи. Его защита поясняла, что просит отменить ему дополнительные наказания в виде штрафа и запрета заниматься журналистской деятельностью. На прениях прокурор отметил, что полагает несостоятельными доводы защиты о переквалификации статьи на более мягкую.

«Приговор считаю неадекватным и несоразмерным содеянному. Вину я признал, сумму взятки государству передал еще до вынесения приговора. Карпов практически выпросил эту взятку и получил условное. Приговор несправедлив еще и потому, что не было никакой общественной опасности, а если она была, можно было бы объяснить, в чем же она заключалась. Потерпевших в деле тоже нет», — высказался журналист.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 21 апреля приговорил экс-редактора к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1,2 миллиона рублей и запрету журналистской деятельности на четыре года.

Позднее приговор обжаловали три стороны: сам экс-редактор, его адвокаты и прокуратура.

По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года свердловский редактор агентства URA.RU Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Пошедший на сделку со следствием Карпов осужден на четыре года условно. Свою вину журналист неожиданно признал только в конце судебного процесса.