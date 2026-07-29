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СК РФ устанавливает обстоятельства гибели подростков в водоемах Прикамья

Несовершеннолетние утонули в Косинском и Березниковском округах.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России проводит процессуальные проверки по фактам гибели несовершеннолетних в водоемах в Косинского и Березниковского округах. Дети утонул при купании.

По предварительной информации, 27 июля 15-летний подросток с друзьями купался в реке Коса. Через некоторое время мальчик пропал из виду. В ходе поисковых мероприятий его тело обнаружили на следующий день неподалеку от места купания.

Аналогичный случай произошел 28 июля на территории «Усольских карьеров» в Березниковском округе. Во время купания с подружками утонула 13-летняя девочка. Установлено, что ребенок не умел плавать.

«В обоих случаях происшествия произошли в несанкционированных для купания местах. Следователи провели осмотр мест происшествий, назначили судебно-медицинские экспертизы», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Днем ранее в Прикамье после столкновения судна с препятствием в реке пропал человек.