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В Таганроге после атаки БПЛА задействовали саперов, организована эвакуация

В Таганроге проводят эвакуацию людей в радиусе от завода имени Бериева до Спортивной.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после атаки БПЛА задействовали саперов, людей эвакуируют. Об этом утром 29 июля в соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

— На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы. Территория оцеплена. Для обеспечения работы саперов организована эвакуация людей в радиусе от завода имени Бериева до улицы Спортивной, — проинформировала Светлана Камбулова.

Водителям в районе оцепления следует строго соблюдать все указания сотрудников правоохранителей и экстренных служб. Параллельно в городе начали оценку ущерба, проводится подомовой обход.

Напомним, после падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, также пострадал мужчина. Кроме того, позже стало известно еще об одном пострадавшем.

Жильцов поврежденного дома эвакуировали, был развернут пункт временного размещения.

Также во время воздушной атаки пострадали частные дома в другом районе города. Обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.

Всего прошедшей ночью в Ростовской области уничтожили около 60 БПЛА и ракеты. Воздушную атаку отразили в Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, в Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском районах и над Таганрогским заливом.

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