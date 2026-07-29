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СК предъявил обвинение жителю Екатеринбурга по делу об избиении ученого Зезина

СУ СКР по Свердловской области предъявило обвинение 38-летнему жителю Екатеринбурга в хулиганстве с применением насилия в отношении двух мужчин. Один из пострадавших, 67-летний ученый Никита Зезин, умер в больнице.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственные органы СК России по Свердловской области предъявили обвинение 38-летнему жителю Екатеринбурга по уголовному делу об избиении двух мужчин, один из которых впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Фигуранту инкриминируется совершение хулиганских действий с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, 13 июля 2026 года около дома на улице Главной обвиняемый нанес побои 58-летнему и 67-летнему мужчинам, пресекшим правонарушение со стороны несовершеннолетних. В последующем 67-летний пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания.

«Фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, для установления точной причины смерти ученого и причинно-следственной связи между полученными побоями и его гибелью.

Как ранее сообщали СМИ, погибшим являлся директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ УрО РАН), известный ученый-аграрий Никита Зезин.

Ранее расследование обстоятельств происшествия взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

СК