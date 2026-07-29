СК предъявил обвинение жителю Екатеринбурга по делу об избиении ученого Зезина

Фигуранту инкриминируется совершение хулиганских действий с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, 13 июля 2026 года около дома на улице Главной обвиняемый нанес побои 58-летнему и 67-летнему мужчинам, пресекшим правонарушение со стороны несовершеннолетних. В последующем 67-летний пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания.