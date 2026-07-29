В Ростове усилили контроль в районе ресторана, где была стрельба

В донской столице сотрудники Госавтоинспекции организовали рейд «Безопасные выходные», который охватил, в том числе, территорию вокруг ресторана в центре города, где незадолго до этого произошёл инцидент с применением оружия. Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, инспекторы зафиксировали 181 нарушение правил дорожного движения. Приоритетным направлением стала проверка водителей на трезвость: в отношении девяти автомобилистов были составлены протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо этого, рейд выявил 13 водителей, управлявших транспортом без соответствующих прав, и 12 фактов выезда на полосу встречного движения. Со стороны пешеходов и пассажиров зафиксировано 69 правонарушений, а в 78 случаях водители проигнорировали необходимость уступить дорогу людям на переходе.