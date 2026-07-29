Нижегородца осудят за серию квартирных краж

Полиция завершила расследование дела о серии краж из городских квартир, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Известно, что злоумышленники действовали по одной и той же схеме: сначала устанавливали на двери «маячки», а затем вскрывали замки отмычками или подбором ключей. Из квартир выносилось от денег и антикварных часов до электросамокатов и элитного алкоголя.
«Воров задержали с поличным сотрудники областного и нижегородского уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Финальной точкой стала квартира на улице Ижорской — подельников задержали прямо у автомобиля, когда они грузили похищенное», — отмечается в сообщении.
На данный момент доказано девять эпизодов краж. Общий материальный ущерб составил 4,5 млн рублей. Десять жителей города признаны потерпевшими. Часть имущества уже вернулась к законным владельцам, на остальное наложен арест.
Перед судом предстанет основной подозреваемый — 44-летний нижегородец, расследование в отношении его сообщников продолжается.
Напомним, что сторож в Починках украл провода и электротовары на 150 тысяч рублей.