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Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. В Крыму 38-летнего местного жителя приговорил к девяти годам лишения свободы за работу на «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

В 2016 году подсудимый вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. Мужчина принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов России.

«Являясь членом незаконного вооруженного формирования, подсудимый выполнял функциональные обязанности по обеспечению его деятельности, связанные с проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска Государственной границы между Украиной и Республикой Крым Российской Федерации», — уточнили силовики.

Помимо этого, крымчанин охранял объекты батальона, вел подсобное хозяйство, занимался обеспечением его участников продуктами и обмундированием.

«С учетом мнения прокурора Генический районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием первого одного года в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — отметили в ФСБ.

Ранее в Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России.

* признан террористической организацией, запрещен на территории Российской Федерации.

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