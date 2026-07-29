Досматривал авто на пунктах пропуска: в Крыму осужден участник нацбата

В 2016 году подсудимый вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации. Мужчина принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов России.
«Являясь членом незаконного вооруженного формирования, подсудимый выполнял функциональные обязанности по обеспечению его деятельности, связанные с проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска Государственной границы между Украиной и Республикой Крым Российской Федерации», — уточнили силовики.
Помимо этого, крымчанин охранял объекты батальона, вел подсобное хозяйство, занимался обеспечением его участников продуктами и обмундированием.
«С учетом мнения прокурора Генический районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием первого одного года в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — отметили в ФСБ.
Ранее в Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России.
* признан террористической организацией, запрещен на территории Российской Федерации.